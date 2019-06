Da ist er endlich – der langersehnte Auftritt von Herzogin Meghan (37)! Anfang Mai wurde die einstige Suits-Darstellerin zum ersten Mal Mama. Nachdem sie bei einem öffentlichen Fototermin ihren Sohnemann Archie Harrison erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, wurde es still um die Brünette. Während ihr Mann Prinz Harry (34) alleine Termine wahrnahm, zog sie sich komplett zurück. Für einen besonderen Anlass unterbrach Meghan jetzt allerdings ihre Babypause und präsentierte sich – sichtlich erschöpft – den wartenden Royal-Fans.

Anlässlich des Geburtstages der Queen (93) findet in London gerade die alljährliche Trooping the Colour-Parade statt. Die ganze Familie ist natürlich mit von der Partie – so auch Meghan, die sich an der Seite ihres Mannes das Spektakel nicht entgehen lässt. Schnappschüsse zeigen die Neu-Mama mit Schwägerin Herzogin Kate (37) und Schwiegermutter Camilla Parker Bowles (71) in einer Kutsche sitzend. Während sich die beiden Frauen für ein Outfit in Pastellfarben entschieden haben, setzt Meghan hingegen als einzige auf einen Look in Dunkelblau.

Aber nicht nur ihr Styling fällt auf – Meghan wirkt sichtlich erschöpft und müde. Zwar lächelt sie schüchtern in die Menge, doch ihr sonst so herzliches Strahlen sucht man vergebens. Doch die 37-Jährige muss noch ein wenig durchhalten. Nach der Kutschfahrt wird die Familie schließlich gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palasts für das Volk posieren. Nur einer fehlt heute offenbar bei den Feierlichkeiten – der kleine Archie ist nicht mit dabei.

Peter Summers / Getty Images Europe Prinz Harry, Herzogin Meghan, Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour

Anzeige

Peter Summers / Getty Images Europe Prinz Harry, Herzogin Meghan, Herzogin Camilla und Herzogin Kate bei Trooping the Colour

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Trooping The Colour-Event in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de