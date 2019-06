Fans können sich freuen! Während die Zuschauer der Anwaltsserie Suits ja leider dauerhaft auf den Hauptcharakter Rachel Zane – einst gespielt von der jetzigen Herzogin Meghan (37) – verzichten müssen, gibt es nun auch Positives zu berichten. Ihr Serien-Ehemann Mike Ross (Patrick J. Adams, 37) wird in der neunten und letzten Staffel zu "Suits" zurückkehren. Doch wird auch Meghans Charakter Rachel noch einmal thematisiert werden?

Wie das Online-Magazin Deadline berichtet, soll Patrick in der fünften Folge zu sehen sein, nachdem er "in einen Fall verwickelt wurde, der ihn mit Harvey Specter (Gabriel Macht, 47) und Samantha Wheeler (Katherine Heigl, 40) in einen Konflikt bringt". Er kommentierte die Neuigkeit mit den Worten: "Ich könnte nicht glücklicher sein, Teil des letzten Kapitels von 'Suits' zu sein. Ich habe meine TV-Familie vermisst und bin gespannt, welche Ärger Mike Ross ein letztes Mal in der Firma machen kann. Aber wenn die Kostümabteilung denkt, dass sie die Anzüge zurückbekommt, die ich bei meiner Abreise gestohlen habe, wird sie sehr enttäuscht sein."

Doch die Frage, die vermutlich allen Fans der Serie am meisten unter den Nägeln brennt: Wird die heutige Herzogin von Sussex in den letzten Staffeln erwähnt? "Seit die beiden gegangen sind, gab es immer wieder Rückbezüge auf Mike und Rachel, noch bevor er jetzt wieder in die Serie eingebaut wurde. Ich glaube, wenn er zurückkommt, wird es ein kleines Update zu Rachel geben", so der "Suits"-Showrunner Aaron Korsh.

WENN.com Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle, als Rachel Zane in "Suits"

Anzeige

Alexandra Wyman/Getty Images Patrick J. Adams und Meghan Markle beim Toronto International Film Festival

Anzeige

Astrid Stawiarz/Getty Images Patrick J. Adams bei der Eröffnung der "Suits"-Ausstellung in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de