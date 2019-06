Carina Zavline (22) weiß einfach, wie sie die Blicke auf sich ziehen kann! 2017 war die Blondine ohne Zweifel eine der auffälligsten Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel. Überzeugen konnte das selbstbewusste Model Heidi Klum (46) letztendlich jedoch nicht und schied im Halbfinale aus. Seitdem teilt die Beauty via Social Media traumhafte Momente aus ihrem Leben. Aktuell gönnt sich Carina einen Luxusurlaub mit ihren Girls auf Mykonos – und grüßte ihre Follower von dort aus nun mit einem besonders sexy Schnappschuss!

Was für ein heißer Anblick! Auf ihrem neuen Instagram-Foto posiert die 22-Jährige mit vier Freundinnen an einem Pool vor paradiesischen Kulisse der griechischen Insel. Die Frauen sitzen mit dem Rücken zur Kamera – und zwar ohne Oberteile zu tragen. Lediglich Handtücher bedecken ihre Pos. Hinter ihnen ist außerdem noch ein Buffet voller Leckereien aufgebaut. Damit haben die Mädchen alles, was sie brauchen, wie die Laufstegschönheit verriet: "Mädels wollen einfach nur Sonne und Essen und Meer und Spaß."

Übrigens handelt es sich nicht um den einzigen hotten Schnappschuss aus ihrem Urlaub. Auf einer anderen Aufnahme posiert die Influencerin im knappen Bikini mit einem Cocktail in der Hand und präsentiert ebenfalls ihre Kehrseite. Den Usern gefällt der Anblick offenbar – für das Foto heimste Carina bereits zahlreiche Komplimente für ihren Body ein.

Instagram / carina Carina Zavline (2., r.) mit ihren Freundinnen in Griechenland

Getty Images Carina Zavline, Model

Instagram / carina Carina Zavline auf Mykonos im Juni 2019

