Sie haben alle mindestens zwei Dinge gemeinsam: Sie nahmen an irgendeiner Staffel von Germany's next Topmodel teil und sie zeigen sich gerne und gekonnt in heißer Badekleidung. Als Models und in den meisten Fällen inzwischen auch Influencer wissen Gerda Lewis (28) und Co. natürlich ganz genau, wie sie sich und ihre Körper am besten in Bikini und Badeanzug in Szene setzen: Promiflash zeigt euch die heißesten GNTM-Bikini-Girls!

Ex-Bachelorette und auch Ex-GNTM-Kandidatin Gerda befindet sich aktuell mit ihrer besten Freundin Asena Neuhoff im Urlaub an der Amalfiküste. In Sachen sexy Zweiteiler ist die 17. der 13. Staffel bestens aufgestellt. Auf Instagram präsentierte sie sich gerade erst in einem petrolfarbenen Bikini, der besser nicht sitzen könnte. Eine ähnliche Farbwahl, wenn auch etwas heller, traf Céline Bethmann (23), die Siegerin der zwölften Ausgabe. Mit ihrem trägerlosen Top und dem dazu passenden Höschen macht sie derzeit Mallorca unsicher.

Nicht im Urlaub, aber zu Hause trotzdem in Stimmung, ist Louisa Mazzurana, die es in Staffel fünf von GNTM auf Platz fünf schaffte. Sie präsentierte sich zuletzt in einem aufregenden gelben Hauch von Nichts. Carina Zavline (24), Siebte der zwölften Staffel, schmiss sich an der Küste von Capri kürzlich in einen farbenfrohen Bikini. Das knappe Stückchen Stoff ließ noch gerade genug Raum für Spekulationen...

Abigail Odoom verbrachte gerade einen Hotelurlaub auf Kreta, ein Badeanzug durfte dabei nicht fehlen. Im Baywatch-mäßigen knallroten Look machte die 13. der 13. Staffel eine Traumfigur. Dass Brenda Patea (27) im März erstmals Mama wurde, ist der GNTM-Zehnten der zwölften Staffel heute körperlich nicht anzusehen. In ihrem gestreiften Bikini zeigt sich die Brünette derzeit in absoluter Topform.

Instagram / celinebethmann Model Céline Bethmann, 2021

Instagram / louisa_mazzurana Netz-Star Louisa Mazzurana

Instagram / carina Model Carina Zavline

Instagram / abigailodm YouTuberin Abigail Odoom

Instagram / brendapatea Influencerin Brenda Patea

