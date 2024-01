Sind Kilian Hennessy und Carina Zavline längst getrennt?

Ist bei den beiden etwa schon längst alles aus und vorbei? Seit 2021 gehen Carina Zavline (26) und Kilian Hennessy gemeinsam durchs Leben. Seitdem zeigen die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Cognac-Mogul regelmäßig im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Doch das könnte schon längst der Vergangenheit angehören. Die Hinweise verdichten sich nämlich: Sind Carina und Kilian etwa getrennt?

Auf den Instagram-Accounts von Carina und Kilian ist es ziemlich ruhig geworden, was gemeinsamen Pärchen-Content anbelangt. Wo zuletzt noch süße Couple-Pics ihre Liebe dargestellt hatten, herrscht nun gähnende Leere: Sowohl die Beauty als auch der Unternehmer haben alle gemeinsamen Bilder gelöscht. Außerdem folgen sich die beiden nicht mehr gegenseitig in dem sozialen Netzwerk. Deuten diese Anzeichen also auf eine Trennung hin? Weder Carina noch Kilian äußerten sich bislang zu dem vermeintlichen Liebes-Aus.

Ihr Pärchen-Debüt hatten das Model und der Geschäftsmann 2021 bei der Sommergala von Unicef x LuisaViaRoma gegeben. In ihrer Instagram-Story gab Carina einige Einblicke in den Schmuse-Auftritt. "Mr. und Mrs. Smith sind angekommen", scherzte sie beispielsweise in Anlehnung an den Film mit Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) zu einem Clip von sich und Kilian auf dem roten Teppich.

Getty Images Carina Zavline im Januar 2020

