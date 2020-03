Oliver Pocher (42) hat sich das nächste Opfer für sein neues Social-Media-Video gesucht! In den vergangenen Tagen konnte es der Comedian einfach nicht sein lassen: Tagtäglich erfreut er seine Community mit Clips gegen bekannte Influencer, die trotz der weltweiten Krise weiterhin fleißig Werbung machen. Vor allem auf Sarah (28) und Dominic Harrison (28) hatte er es wegen eines Dubai-Urlaubs abgesehen, aber auch Senna (40) oder Johannes Haller (32) bekamen online von Oli ihr Fett weg. Nun hat der Blondschopf gegen eine ehemalige GNTM-Kandidatin ausgeteilt!

Keine Geringere als Carina Zavline (23), die in der zwölften Staffel der Model-Castingshow den siebten Platz belegte, musste sich nun einiges an Kritik von Oliver anhören. Ein Dorn im Auge sei ihm vor allem das, was sie im Netz bewarb – dabei handelte es sich nämlich um ein Anti-Cellulite-Produkt. Auf Instagram machte der 42-Jährige seinem Unmut Luft: "Da ist eine 23-Jährige, die ein Cellulite-Produkt an den Mann bringen will. Sportlich, durchtrainiert... was kommt denn als Nächstes? Mit 18 für die dritten Zähne vorbeugen?", machte er sich über die Influencerin lustig.

Der Höhepunkt des Videos: Der Ex-Let's Dance-Kandidat probierte das Produkt sogar aus – dabei handelte es sich um eine Art Saugnapf. Ziemlich unbeeindruckt von Olis kritischen Worten, meldete sich Carina bereits selbst zu Wort: "Danke! Muss so lachen!", antwortete sie selbstbewusst.

Instagram / carina Carina Zavline im März 2020

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / carina Carina Zavline, Ex-GNTM-Kandidatin



