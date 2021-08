Carina Zavline (24) schwebt auf Wolke sieben! Eigentlich hielt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich bisher ziemlich bedeckt, was ihr Liebesleben angeht. Zuletzt wurde sie Anfang 2019 mit dem russischen Rapper Egor Kreed in Verbindung gebracht. Von Promiflash damals auf eine mögliche Beziehung angesprochen, gab Carina sich jedoch geheimnisvoll. Bei ihrem neuen Freund sieht das ganz anders aus: Das Model ist wieder vergeben – und das darf auch jeder wissen!

Der Neue an Carinas Seite heißt Kilian Hennessy. Und mit dem besuchte die 24-Jährige jetzt sogar zusammen die Sommergala von Unicef x LuisaViaRoma. In ihrer Instagram-Story gab Carina einige Einblicke in den Schmuse-Auftritt. "Mr. und Mrs. Smith sind angekommen", scherzte sie beispielsweise in Anlehnung an den Film mit Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (46) zu einem Clip von sich und Kilian auf dem roten Teppich.

Wie ernst es zwischen dem Paar ist und wie lange die beiden schon zusammen sind, ist bisher nicht bekannt. Statt Worte lässt die Brünette bisher lieber Taten sprechen. In einem Clip von dem Event auf Capri drückt Carina ihrem Liebsten etwa einen Kuss auf den Mund.

Instagram / carina Carina Zavline im Mai 2020 in München

Getty Images Carina Zavline, September 2019

Instagram / carina Carina Zavline im März 2020

