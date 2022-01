Silvester in der Heimat oder doch lieber im Warmen? Immer mehr Stars entscheiden sich für letztere Variante! So ist beispielsweise die ehemalige Love Island-Kandidatin Elena Miras (29) gemeinsam mit ihrem Freund Leandro und Töchterchen Aylen nach Thailand geflogen, um dort die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zu verbringen. Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Carina Zavline (24) lässt das Jahr 2021 jetzt lieber im sonnigen Südasien ausklingen – und schickt ihren Fans jetzt sexy Urlaubsgrüße...

Das Model lässt sich seit ein paar Tagen die Sonne auf der Malediven-Insel Joali auf den Bauch scheinen. Von dort aus veröffentlichte sie jetzt eine ganze Reihe Fotos auf ihrem Instagram-Profil – ein Bild heißer als das nächste! Carina posiert hier superverführerisch in knappen Bikinis vor den absoluten Traumkulissen: Mal läuft sie am weißen Sandstrand entlang und zeigt ihren knackigen Po und mal tollt sie durch das türkisfarbene Wasser. Immer im Fokus: Ihr kurvenreicher Hammer-Body!

Wer diesen Anblick im realen Leben genießen darf? Ihr Freund Kilian Hennessy! Der Parfümgründer begleitet Carina bei ihrem Luxusurlaub – und hat vermutlich auch die freizügigen Schnappschüsse der Strandnixe geschossen. Die beiden haben ihre Beziehung im vergangenen August bei einer Gala offiziell gemacht, hängen ihre Liebe aber nicht an die große Glocke.

Instagram / carina Carina Zavline auf den Malediven

Instagram / carina Carina Zavline, Model

Instagram / carina Carina Zavline, Model

