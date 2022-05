Carina Zavline (25) scheint immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Vergangenes Jahr im August verkündete die ehemalige GNTM-Kandidatin, dass sie wieder in festen Händen sei. Bei ihrem Liebsten handelt es sich um den Cognac-Mogul Kilian Hennessy. Wie glücklich die beiden miteinander sind, zeigen sie auch regelmäßig im Netz. Bei den 75. Filmfestspielen in Cannes liefen Carina und Kilian nun sogar gemeinsam über den roten Teppich.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der gebürtigen Franzose nun den gemeinsamen Schnappschuss mit dem Model, der hinter den Kulissen des Events entstanden war. "Pre-Red-Carpet", schrieb er mit einem Herz versehen zu der Aufnahme. Anschließend stand für das Duo eine Filmvorführung des neuen Dramas "Broker" des koreanischen Filmemachers Hirokazu Koreeda an. Auf dem roten Teppich ließen sich Carina und Kilian zwar nicht gemeinsam ablichten, jedoch posierten beide Parteien einzeln für die vielen Fotografen. Besonders das Model machte dabei in seinem gelben Kleid mit Schleppe eine tolle Figur.

Auf ihrem Profil teilte die 25-Jährige dann ebenfalls noch einige Aufnahmen ihres Red-Carpet-Looks. "Ich fühle mich wie Belle für meinen ersten roten Teppich in Cannes!", schrieb Carina unter dem Post entzückt. In den Kommentaren erhielt sie für ihr Outfit anschließend auch unzählig viele Komplimente, wie beispielsweise "Okay wow" oder "Du siehst umwerfend aus".

Getty Images Carina Zavline, Model

Getty Images Kilian Hennessy, französischer Geschäftsmann

Instagram / carina Kilian Hennessy und Carina Zavline

