Dieser Showdown fesselte die Fans vor der Mattscheibe! Am Freitagabend war es so weit: Die diesjährige Let's Dance-Staffel fand mit dem Finale ihr Ende und ließ Pascal Hens (39) als Sieger hervorgehen. Bevor der Handballer aber seinen Pokal entgegennehmen konnte, wurde den Zuschauern noch einiges geboten: Die Finalisten Pommes, Ella Endlich (34) und Benjamin Piwko (39) mussten drei Performances aufs Parkett zaubern, die bereits ausgeschiedenen Promis durften noch einmal das Tanzbein schwingen und auch die Profitänzer verzückten mit einer Darbietung das Publikum. Und das kam ganz schön gut an: Keine andere Primetime-Sendung im deutschen TV konnte mehr Zuschauer für sich gewinnen!

Mit 4,35 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20 Prozent katapultierte sich RTL an die Spitze der Fernsehquoten, gab der Sender in einer Mitteilung bekannt. In der Spitze schalteten sogar 5,15 Millionen Zuschauer ein. Aber auch allgemein verlief die zwölfte Staffel überaus erfolgreich: Durchschnittlich schauten sich jede Woche 4,21 Millionen Fernseh-Liebhaber das Spektakel an. Damit waren die diesjährigen Episoden deutlich erfolgreicher als die im Vorjahr und sogar die beliebtesten seit 2016.

Warum "Let's Dance" in diesem Jahr so gut ankam? Profi-Tänzer Robert Beitsch (27) fallen vor allem für die Abschiedsfolge mehrere Aspekte ein: "Es waren alles Highlights [...] – die Freestyles von den Kandidaten waren bombastisch, der Showtanz mit Oli (Pocher, Anm. d. Red.) war mir eine große Freude und ich bin gespannt, was wir uns zur Tour noch so alles ausdenken", schwärmte er im Promiflash-Interview nach dem TV-Highlight. Tatsächlich findet 2019 das erste Mal eine Tanz-Tournee statt, in der Profis und Promis ihre Tänze in verschiedenen Städten darbieten. Damit dürften sich die Show-Fans die Wartezeit bis zur nächsten Staffel versüßen können.

Getty Images Pascal Hens bei seinem Freestyle-Tanz bei "Let's Dance"

Getty Images Pascal Hens, Ella Endlich und Benjamin Piwko

Getty Images Oliver Pocher und Robert Beitsch im "Let's Dance"-Finale

