Er ist dabei! Im Herbst wird Let's Dance das erste Mal auf Tour gehen. Eine TV-Sendung ist dem Privatsender nicht mehr genug: Nun schickt er seine Profitänzer in die Arenen von 16 deutschen Städten. Während Daniel Hartwich (40), wie gewohnt durch den Abend führen wird, werden sich einige prominente Gesichter dem Urteil der Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (38), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54), stellen. Mit von der Partie ist das wohl loseste Mundwerk der diesjährigen Staffel der Tanzshow: Oliver Pocher (41).

Der Comedian ist der erste Promi, der offiziell zugesagt hat. Die Zuschauer dürfen sich also auf seine geballte Tanz-Power freuen. "Tanzen ist mein Leben und ich bin wahnsinnig froh, dass die Macher des Tour-Ablegers dies genauso sehen! Achtung liebes Publikum, macht euch somit auf ein einzigartiges Live-Abenteuer gefasst!, witzelte er in der Liveshow. Mit einer gewohnt großen Portion an Ironie gab er auch direkt den Grund für seine Teilnahme bekannt: "Also Geldnot haben ja mehrere. Aber ich bin der Einzige, der es jetzt mal offiziell sagt."

Trotz aller Scherze, Oliver sitzt bereits auf heißen Kohlen und kann die große Deutschlandtournee kaum abwarten: "Ich bin der Einzige, der es offiziell gemacht hat. Ich freue mich wirklich sehr." Los geht es am achten November. Dann können Fans des Comedians ihren TV-Liebling schon live und in Farbe bewundern.

Getty Images Christina Luft und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Oliver Pocher als Freddie Mercury bei "Let's Dance"

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance"

