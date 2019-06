Bei ihren Auftritten waren die Schmerzen vergessen! Ella Endlich (34) tanzte gestern im großen Let's Dance-Finale und sicherte sich hinter Pascal Hens (39) den zweiten Platz. Im Vorfeld sorgte die Sängerin allerdings für einen kleinen Schock: Sie knickte während einer Probe heftig um und verletzte sich ihren Knöchel. Für die Sängerin hieß es dann Augen zu und durch: Sie lieferte trotzdem eine absolute Spitzen-Leistung ab. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, wie es um ihre Fußverletzung steht!

Angesehen hat man es ihr nicht, im Gespräch nach der Sendung offenbarte Ella dann aber: So richtig fit ist ihr Fuß nicht – Schmerzen habe sie nämlich immer noch. "Jetzt kommt's zurück. Während der Tänze habe ich das nicht gespürt und das war mir letzten Endes auch egal." Sie habe versucht, ihre Verletzung auszublenden und wollte diese auch in keinem Fall zum Thema machen: "Ich habe mir einfach gedacht, ich brauche niemandem zu erklären, was jetzt mit meinem Fuß ist. Es geht um was ganz anderes", erklärte die tapfere 34-Jährige. "Ich habe versucht, nicht meinen Fuß tanzen zu lassen, sondern mein Herz."

Neben der Verletzung kam aber auch noch ein mentales Problem hinzu, wie ihr Profi Valentin Lusin (32) offenbarte: "Es ist ja aber auch nicht nur der Schmerz, denn es ist ja in einer Hebung passiert. Und da dann die Angst zu überwinden, das ist sogar noch mehr als der Schmerz." Während man den Schmerz mit Medikamenten bekämpfen könnte, gäbe es gegen die Ängstlichkeit kein Geheimrezept: "Aber die Angst, es noch mal zu tun, und auf demselben Fuß zu landen, das ist das." Er sei daher extrem stolz auf seinen Schützling, dass er sich eben das nicht habe anmerken lassen.

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Juni 2019

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im "Let's Dance"-Finale 2019

