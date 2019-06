In Sachen Punktevergabe ließ sich die Let's Dance-Jury nicht lumpen! Am Freitagabend fand die diesjährige Staffel der Tanzsendung ihren Höhepunkt. Im großen Finale lieferten die drei Finalisten Benjamin Piwko (39), Ella Endlich (34) und Sieger Pascal Hens (39) so richtig ab. Der Sängerin und dem Handballer gelang es dabei sogar, in allen drei Durchgängen volle Punktzahl abzusahnen – eine wahre Sensation: Denn einen solchen Punkteregen gab es bisher noch in keinem Showdown des beliebten TV-Formats!

Drei Tänze, drei Mal dreißig Punkte – damit sicherte sich Pascal Hens den Titel "Dancing Star" 2019 und schaffte etwas, was bisher noch keinem Gewinner zuvor gelungen war. Zwar kratzten die Stars seit Staffel sechs schon öfter ganz arg an der 90-Punkte-Marke, allerdings mussten sich selbst die bisher punktetechnisch stärksten Tänzer wie Alexander Klaws (35) in Staffel sieben oder im vergangenen Jahr Ingolf Lück (61) dann doch mit zweimaliger Höchstpunktzahl zufriedengeben. Auch in den fünf ersten "Let's Dance"-Jahren, in denen noch maximal 40 Jury-Zähler vergeben werden konnten, gelang es keinem der Sieger, diese in allen Final-Performances zu erlangen.

Das diesjährige Showende setzte aber direkt noch einen drauf: Nicht nur Pascal als Sieger schrieb mit seiner Leistung Geschichte. Die Zweitplatzierte Ella zog nämlich direkt mit und sicherte sich ebenfalls vollkommene 90 Zähler. Diese Glanzleistung bescherte ihr zugleich den Jury-Punkterekord: Insgesamt zehn Mal wurde der Sängerin in dieser Staffel der Highscore zuteil.

