Sind sie etwa das neue Traumpaar am Promi-Himmel? In letzter Zeit sah man den Ex-Temptation Island-Teilnehmer Dominik Bruntner (26) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Zweite Jolina Fust (22) hin und wieder in trauter Zweisamkeit. Ihre Fans vermuteten sofort: Da ist doch was im Busch! Und in der Tat scheint es so, als hätten die beiden gestern ihr erstes öffentliches Date gehabt. Das Duo besuchte zusammen das Finale von Let's Dance.

Die mutmaßlichen Turteltauben waren gestern live dabei, als sich Ekaterina Leonova (32) und Pascal Hens (39) den begehrten Pokal ertanzten. Die Tatsache, dass die beiden zusammen unterwegs sind, wollten sie auch keinesfalls verheimlichen. Sowohl Dominik als auch Jolina veröffentlichten gemeinsame Pics auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen. Nach dem RTL-Spektakel gingen die zwei TV-Gesichter auch noch zusammen feiern. Offensichtlich hatten sie einen angenehmen Abend miteinander.

Dominik ist schon seit über einem Jahr wieder Single. Anfang 2018 trennte sich der Ex-Mister Germany von Schärpen-Kollegin Lena Bröder. Ob Jolina seinen Beziehungsstatus bald wieder auf vergeben stellen wird?

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust 2019 in Köln

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner beim "Let's Dance"-Finale 2019

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner bei einem Event 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de