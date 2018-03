Diese Liebe hat nicht gehalten! Im Dezember vergangenen Jahres gab Dominik Bruntner (25) die Beziehung zu Lena Bröder bekannt. Nach nur wenigen gemeinsamen Wochen hatten die zwei Models sogar schon über ein gemeinsames Liebesnest nachgedacht – doch daraus wird jetzt offenbar nichts mehr. Der ehemalige Mister Germany gab jetzt in einem emotionalen Statement via Social Media bekannt, dass er wieder Single sei.

Mit einem Instagram-Foto von sich mit glasigen Augen äußerte sich der Promi Big Brother-Kandidat aus dem Jahr 2017 zu dem überraschenden Liebesaus: "In den letzten Wochen hat unsere Beziehung leider nicht mehr so funktioniert, wie wir es uns zuvor gewünscht hatten. Ob es an der Entfernung und daran lag, dass wir uns nur selten gesehen haben oder an dem Altersunterschied. Ich weiß es nicht... Auch wenn wir es mehrmals miteinander versucht hatten und den Schritt in eine Beziehung gegangen sind, mussten wir realistisch sein und uns eingestehen, dass es am Ende einfach nicht mehr funktioniert hat."

Lena hielt sich mit erklärenden Worten hingegen zurück. Mit einer Aufnahme eines Nudelgerichts zeigte die Beauty ihren Fans nur, dass sich eine Kollegin um sie kümmern würde.

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner, Model

Instagram / dominikbruntner Lena Bröder und Dominik Bruntner im Europa Park Rust

Instagram / miss_germany_2016 Lena Bröder, Miss Germany 2016

