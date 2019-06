Heute ist für Kim Kardashian (38) und ihre Liebste ein besonderer Tag – denn vor genau sechs Jahren erblickte ihre Tochter North West (6) das Licht der Welt. Seit der Geburt der kleinen Maus schweben die Reality-Queen und ihr Mann Kanye West (42) im absoluten Elternglück und vergrößerten ihre Familie kurzerhand um drei weitere Sprösslinge: Saint (3), Chicago (1) und Psalm. Heute dreht sich aber alles um ihre Erstgeborene! Für die kleine Nori, wie Mama und Papa sie liebevoll nennen, regnete es süße Geburtstagsgrüße.

"Happy Birthday, mein süßes Mädchen. Die letzten sechs Jahren waren die besten meines Lebens, weil ich dich habe aufwachsen sehen. Mama liebt dich für immer und darüber hinaus", schrieb die stolze Mama auf Instagram. Dazu teilte sie mit ihren 141 Millionen Followern (Stand: 15. Juni 2019) auf der Foto- und Videoplattform eine Bilderreihe zum Dahinschmelzen. Ganz verkuschelt zeigt sich das Mutter-Tochter-Duo auf den Pics – und was den Fans darauf nicht entgeht: Die Sechsjährige sieht ihrer berühmten Mama nicht nur ganz schön ähnlich, sondern ist auch in Sachen Styling auf einem Level mit der Modeliebhaberin.

Auch Kris Jenner (63) ließ es sich als Oma des Geburtstagskindes nicht entgehen, süße Worte an ihre Enkelin zu richten. "Was für ein Engel und Segen du doch für unsere Familie bist. Die Magie und der Sonnenschein, die du in dir trägst, erleuchten einfach jeden Raum. Ich bewundere es, wie kreativ und klug du bist", lauteten ihre Zeilen im Netz, die sie mit Erinnerungsfotos untermalte.

Instagram / krisjenner North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / krisjenner North West, Kris Jenner und Kim Kardashian

