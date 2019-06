Auch in diesem Jahr wurde wieder der Personality Award bei Germany's next Topmodel verliehen! Melissa, Tatjana und Theresia zählten dank ihrer besonderen Ausstrahlung und ihrem einzigartigen Charakter zu den Nominierten. Doch am Ende gewann sie die Trophäe: Tatjana überzeugte mit ihrer kämpferischen und lebensfrohen Art die meisten Zuschauer. Wie die Leipzigerin jetzt allerdings gegenüber Promiflash offenbarte, hatte sie selbst gar nicht an einen Sieg geglaubt.

"Ich muss wirklich sagen, ich habe nicht so damit gerechnet", gab Tatjana im Promiflash-Interview zu. Natürlich habe sie auf den Preis gehofft, doch sie hatte eher Melissa oder Theresia vorne gesehen. Als sie die Auszeichnung dann so unerwartet erhielt, war die Freude der 21-Jährigen entsprechend groß: "Es hat mich umso mehr gefreut, als alle für mich gevotet haben, dass ich den Award am Schluss mit nach Hause nehmen konnte."

Durch Tatjanas Sieg zog auch ihre BFF Theresia den Kürzeren. Ob es da wohl böses Blut zwischen der Braut und ihrer Trauzeugin gab? "Um Gottes willen, nein! Jeder hätte es jedem gegönnt und ich hätte mich auch wahnsinnig über Theresia und Melissa gefreut", betonte das Model gegenüber Promiflash.

