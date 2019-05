Für die heiß begehrte Germany's next Topmodel-Krone 2019 hat es zwar nicht gereicht, dafür wurde ein Nachwuchs-Model von Heidi Klum (45) mit einem ganz besonderen Preis ausgezeichnet. Theresia, Tatjana und Melissa schafften es mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Art unter die Nominierten für den Personality Award, aber nur eine konnte Jury und Fans schließlich mit ihrer Persönlichkeit von sich überzeugen. Diese Kandidatin machte das Rennen.

Ein hübsches Gesicht und ein stilsicherer Walk sind eben nicht alles im knallharten Model-Business. Wer hier überleben will, muss auch eine tolle Persönlichkeit mitbringen – und in dieser Kategorie konnte sich Tatjana gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Ihre kämpferische Art kam bei den Zuschauern richtig gut an.

Damit hat das angehende Model wohl nicht gerechnet. Tatjana konnte ihr Glück kaum in Worte fassen: "Danke, dass ihr für mich gevotet habt, dass ich ein Vorbild sein kann – insbesondere als Transgender." Auch dankte die blonde Beauty ihrer Familie, die sie immer unterstützt habe – und natürlich der Modelmama: "Ganz großes Dankeschön an dich, liebe Heidi."

Instagram / theresia.gntm.2019 Theresia Fischer

Instagram / melisslana GNTM-Melissa

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

