Schauspielerin Emma Stone (30) als kreischendes Fan-Girl? Die "La La Land"-Darstellerin ist bekennender Spice Girls-Fan und hat sogar ihren eigenen "Spice-Namen" – "All-Spice". Auch wenn sie schon einige Konzerte besucht hat, ihre Lieblingssängerin Emma Bunton (43) hat sie bisher noch nicht persönlich getroffen. Das soll sich jetzt aber endlich ändern: Die Oscar-Gewinnerin ist demnächst zu Gast bei der Show in London – und "Baby Spice"-Emma ist deswegen ebenfalls schon total aus dem Häuschen.

"Weißt du, wer heute zu unserem Konzert kommt?", will Emma Bunton aufgeregt von Heart Breakfast-Host Jamie Theakston wissen. "Oh, ich hoffe, ich darf das sagen. Aber Emma Stone kommt heute Abend. Ich habe sie noch nie getroffen und heute ist es so weit, also bin ich total aufgeregt." Dass die 30-Jährige Supporterin der Girlband ist, weiß auch der Moderator: Er verriet sogar, dass die Hollywood-Schönheit sich als Kind immer wie "Baby Spice" angezogen hat.

Und das ist noch nicht alles: Die Rothaarige heißt nämlich eigentlich gar nicht Emma, sondern Emily. Der verrückte Grund für ihre Namensänderung? Richtig: Spice Girl Emma. Scheint so, als würden beide Superstars dem langersehnten Treffen gleichermaßen entgegenfiebern.

WENN Emma Bunton in London

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Mel C. von den Spice Girls 2012 in London

Getty Images Emma Stone bei den Filmfestspielen von Venedig

