Gestern bot das Finale der beliebten RTL-Tanzsendung Let's Dance den Zuschauen wieder eine ordentliche Menge Unterhaltung – von atemberaubend heißen Performances wie der von Benjamin Piwko (39) über witzige Einlagen à la Oliver Pocher (41) bis hin zur emotionalen Siegerehrung. Da mussten sogar die Teilnehmer das eine oder andere Tränchen verdrücken. Doch auch hinter der Kamera und in den Werbepausen war wieder einiges geboten: Promiflash war live mit dabei und verrät euch hier die Highlights!

Selfie-King Joachim Llambi (54)? Der am meisten gefürchtete "Let's Dance"-Juror ist entspannt durch die Besucherreihen marschiert und hat mit seinen Fans für gemeinsame Fotos posiert. Sicher freute es die Zuschauer im Studio, das TV-Gesicht einmal so ungewohnt hautnah zu erleben. Auch Vollblutblondine Evelyn Burdecki (30) sorgte off-camera wieder für einen ordentlichen Lacher. Da sich ihr Profi-Partner Evgeny Vinokurov (28) an der Hand verletzte hatte, entschied sie, dass es Zeit für eine Solo-Performance ist: So versuchte sich das Ex-Der Bachelor-Babe im Breakdance – ein äußerst lustiger Anblick!

Doch auch einige Liebes-Momente wurden nicht im TV gezeigt. Erich Klann (32) und seine Oana Nechiti (31) sorgten im Zuschauerraum für absolute Pärchen-Vibes: Sie turtelten wie süße Teenager, als wären sie nur zu zweit. Show-Jurorin Motsi Mabuse (38) und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk zeigten sich selten offen verliebt und schmusten am Rande der Tanzfläche.

