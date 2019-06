Sie schweben im absoluten Familien-Glück: Detlef Soost (48) und Kate Hall (36) sind seit zehn Jahren ein Paar. Aus einer früheren Beziehung brachte der Choreograf bereits zwei Kinder mit in die Liebe – 2010 erblickte ihre gemeinsame Tochter Ayana das Licht der Welt und nur zwei Jahre später gaben sich die beiden Turteltauben dann das Jawort. Zusammen mit ihrer Patchwork-Familie genossen Detlef und Kate nun eine Auszeit am Strand!

Via Instagram teilte das Paar einige Einblicke aus seinem Family-Trip nach Saint-Tropez. Zusammen verbrachten die fünf ein paar schöne Tage am Strand des französischen Hafenortes und waren zu Gast auf einer Hochzeit von Freunden. Zu diesem Anlass wurde der 48-Jährige ziemlich emotional und postete ein rührendes Insta-Statement. "Bedingungslose Liebe ist das, was ich gebe und bekomme von meinen wundervollen Kindern. Ich kenne kein größeres Geschenk, das das Leben uns geben kann", schwärmte der Fitnessexperte von seinen Liebsten.

Auch Kate teilte ein putziges Bild mit ihrer Rasselbande. Sie kommentierte den Schnappschuss mit "Team Family", einem Herzen und den Hashtags #FamilieZuerst , #FamilienZeit sowie #StrandZeit. Detlef setzte dem aber noch die Krone auf und schrieb unter das Bild seiner Ehefrau: "Ich liebe die Frau links neben mir."

Instagram / detlefsoostofficial Detlef Soost mit seinen Kindern Carlos, Ayana und Chani

Instagram: Kate Hall Detlef D! Soost und Kate Hall, Fitnesspaar

Instagram / katehallfitness Kate Hall und Detlef Soost mit ihren drei Kids

