Diese Bekanntmachung sorgt für einige Diskussionen: Erst kürzlich haben sich Denise Kappès (28) und Henning Merten zueinander bekannt – sie sind offiziell ein Paar. Nach etlichen Spekulationen wollen sie einfach ihre Gefühle füreinander nicht mehr verstecken. Doch wie kommt das plötzliche Beziehungsouting bei den Fans im Netz an? Mit ihrer plötzlichen Liebes-Offenbarung spalten Denise und Henning auf jeden Fall die Community!

Auf der Instagram-Seite von Promiflash geht es ordentlich zur Sache. Nicht alle User sind von diesem Geständnis begeistert. "Also von echten Gefühlen und Liebe kann in diesem Fall keine Rede sein, wenn man seine Partner wie Unterhosen wechselt" oder "Kann das sein, dass sie alle zwei Tage ihren Mann wechselt? Die Frau wechselt ja die Typen wie eine Maschine", kommentierten einige Follower im Netz knallhart. Damit spielen die User wohl auf die Tatsache an, dass erst im Mai Denises Liebeskrise mit ihrem damaligen Freund Tim bekannt geworden ist und sie sich kurz darauf voneinander getrennt haben.

Denise' Netzgemeinschaft hingegen steht hinter der ehemaligen Bachelor-Kandidatin. "Ganz viel Glück. Manchmal entstehen die schönsten Dinge aus einer unerwarteten Situation" oder "Man hat es gemerkt. Aber es ist schön zu lesen, dass ihr zueinandergefunden habt", schreiben zwei begeisterte Follower. Wie steht ihr zur Beziehung der beiden? Stimmt ab!

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Promiflash Henning Merten und Denise Kappès

