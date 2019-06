Liebes-Trubel um Denise Kappès (28) und Henning Merten. Nach wochenlangen Spekulationen ihrer Fans gaben die beiden am Sonntag offiziell bekannt: Sie sind ein Paar! Erst Anfang des Jahres hatte Henning sich von Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Anne Wünsche (27) getrennt, mit der er zusammen eine leibliche Tochter hat. Die Schauspielerin hat kein Problem mit dem neuen Liebes-Glück ihres Verflossenen, aber wusste sie schon länger darüber Bescheid?

Nach dem überraschenden Pärchen-Outing erfuhr Promiflash von der Influencerin: "Ich weiß es sogar schon seit gestern, da Henning es mir vorher per SMS geschrieben hat. Ich sagte ihm es auch, bevor ich es öffentlich gemacht habe." Damit die Zweifach-Mama also nicht völlig unvorbereitet von seiner neuen Partnerin aus der Presse erfahren muss, gab Henning ihr kurz vorher Bescheid – und sie tat offenbar dasselbe vor der Bekanntmachung ihrer neuen Beziehung im Mai.

Da die 27-Jährige selbst seit Kurzem wieder einen Mann an ihrer Seite hat, stellt Hennings neue Liebe für Anne kein Problem dar. "Da ich aber auch seit einigen Wochen in einer Beziehung stecke und unfassbar glücklich mit ihm bin, ist es für mich völlig okay, dass auch er jetzt wieder Gefühle für eine andere Frau hat. Es stört mich überhaupt nicht", so die Promi-Mama.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

Instagram / anne_wuensche TV-Star Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

