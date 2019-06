Mit diesem Liebes-Outing überraschten heute Denise Kappès (28) und Henning Merten ihre Fans: Nachdem die beiden vor Kurzem zusammen in eine WG gezogen sind, wurden erste Spekulationen um eine mögliche Liebelei der beiden laut – und die haben sich jetzt bewahrheitet! Denn die Influencer gaben in einem süßen Instagram-Post zu, ab sofort gemeinsam als Paar durchs Leben zu gehen. Aus Freundschaft wurde also Liebe – aber wie haben sich die Turteltauben eigentlich kennengelernt?

Die beiden kennen sich nicht erst seit gestern – bereits seit knapp einem Jahr sind Denise und Henning Freunde. "Wir haben uns kennengelernt beim Fitvia-Event im letzten Jahr und eigentlich haben wir uns sofort verstanden. Da war irgendwie sofort eine gute Bindung", offenbarte Henning im Promiflash-Interview nur wenige Tage vor ihrer offiziellen Beziehungs-Bestätigung. Wirklich zusammengewachsen sind sie danach auf gemeinsamen beruflichen Unternehmungen: "Wir sind gut ausgekommen, haben viele Events miteinander gemacht, weil unsere Ex-Partner nicht mit wollten", verriet der YouTuber weiter.

Bis vor Kurzem waren sowohl Henning als auch Denise noch anderweitig vergeben. Die Beziehung der ehemaligen Bachelor-Kandidatin mit Tim ging im Mai offiziell auseinander. Hennings Partnerschaft mit Anne Wünsche (27) zerbrach bereits im Januar.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2019

