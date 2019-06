Ingo (28) ist ganz anders als alle anderen Männer! Das sieht jedenfalls seine Partnerin Annika so. Seit über einem Jahr sind der einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidat und seine Liebste nun ein Paar. Abgesehen von der schweren Krankheit des Reality-TV-Stars könnten die zwei Brillenträger nicht glücklicher miteinander sein. Im Interview mit Promiflash verriet Annika nun, was sie an ihrem Ingo ganz besonders schätzt.

Der Fachlagerist ist für die Rothaarige ein echter Glücksfall, wie sie im Promiflash-Interview betonte. "Ingo ist anders als die anderen, er schaut nicht auf mein Äußeres, für ihn zählt Charakter", schwärmte sie von ihrem Herzblatt. Besonders toll finde sie aber speziell zwei Eigenschaften des 28-Jährigen: "Er nimmt mich so, wie ich bin, und findet immer die richtigen Worte, egal in welcher Situation."

Durch ihre Beziehung hat sich aber auch einiges im Leben von Annika geändert. Seitdem ist die Katzenliebhaberin nämlich selbst ein kleiner Promi. "Das war am Anfang nicht einfach für mich. Wir wurden, beziehungsweise werden, immer noch jedes Mal angesprochen, wenn wir unterwegs sind. Mittlerweile komme ich super damit zurecht", offenbarte sie weiter.

Facebook / Ingo und Annika Fanpage "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Annika im Juni 2019

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht", und seine Freundin Annika

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz & Stups Annika und Ingo, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de