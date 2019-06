Pascal Hens (39) ist der Dancing Star 2019! Am Freitag kämpften der ehemalige Profi-Handballer, Schlagerstar Ella Endlich (34) und Schauspieler Benjamin Piwko (39) in der finalen Folge von Let's Dance um den lang ersehnten Sieg. Letztendlich machten der 2 Meter große Sportler und Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (32) das Rennen – was nicht nur das Publikum vor Freude jubeln ließ: So lieb beglückwünschen die Stars der diesjährigen Staffel das Gewinner-Duo!

"Der neue Dancing Star 2019 – Pascal "Pommes" Hens! Herzlichen Glückwunsch", gratuliert Oberkritiker Joachim Llambi (54) dem Tanz-Paar gleich im Anschluss an den Triumph auf Instagram. Motsi Mabuse (38) spricht den beiden ebenfalls nette Worte aus: "Und da haben wir's: Herzlichen Glückwunsch an Pascal Hens und Ekaterina Leonova! Sehr gut gemacht, das habt ihr euch nach der harten Arbeit verdient!" Ihr Pultnachbar Jorge Gonzalez (51) fügt auf seinem Account hinzu: "Was für eine tolle Staffel. Ich gratuliere Pommes und Ekaterina von Herzen." Und nicht nur die Jury freut sich mit dem Siegerpaar.

Zum Entertainment der Staffel hatte nicht zuletzt auch Comedian Oliver Pocher (41) einiges beigetragen. Obwohl er die Show schon vor ein paar Wochen offiziell verlassen musste, ließ er es sich am Finalabend nicht nehmen, sich auf ein Bild mit Pascal und Ekat zu schmuggeln: "Der verdiente Gewinner dieses Jahres mit dem Gewinner der Herzen! Und das Real Madrid des Tanzes... Dreimal in Folge die Champions League des Tanzens gewonnen", lobt Oli die beiden auf seine gewohnt humorvolle Art und spielte auf den Turniererfolg des spanisches Fußballclubs im vergangenen Jahr an. Auch Nazan Eckes (43) widmet dem "Let's Dance"-Paar auf ihrem Profil nette Zeilen: "Natürlich gratuliere ich #pomkat von Herzen zum Sieg! Ihr wart toll!"

Instagram / ekatleonova Pascal Hens und Ekaterina Leonova beim "Let's Dance"-Finale 2019

Instagram / jorgechicaswalk Pascal Hens, Ekaterina Leonova und Jorge Gonzalez

Instagram / ekatleonova Pascal Hens und Ekaterina Leonova

