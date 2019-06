Am Sonntagabend ging Promi Shopping Queen in eine neue Runde! Cheyenne Ochsenknecht (18), Gitta Saxx (54) und Isabell Polak traten im großen Fashion-Wettbewerb gegeneinander an. Während die Promi-Damen unter dem Motto "Think big! Ob Pullover, Shirt, Mantel oder Hose – Oversize muss sein" das perfekte Outfit suchten, fiel Kandidatin Cheyenne bei ihrer Shoppingtour negativ auf: Sie pfiff einfach auf die Vorschriften von Guido Maria Kretschmer (54)!

Die 18-Jährige bekam von dem Designer die Extraaufgabe, klobige Sneaker zu tragen. Das gefiel ihr allerdings ganz und gar nicht – und ignorierte kurzerhand die Angabe: Sie trug zu ihrem geshoppten Style High Heels. Doch nicht nur das: Neben ihren gekauften Accessoires nutzte das Model auch eine Kette, die sie von Zuhause mitgebracht hatte. Diese zwei Regelbrüche waren für ihre Konkurrentinnen ein No-Go – sie gaben ihr beide bei der Bewertung einen Punktabzug.

Ob sich Cheyenne deswegen die Chancen auf ihren Sieg verspielte? Denn am Ende belegte sie hinter Gitta den zweiten Platz. Die Schauspielerin holte sich mit einer Kombi aus schickem Hemdkleid in Weiß mit tailliertem Gürtel 27 Punkte und damit den Sieg.

