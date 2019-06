Dieser Sieg war groß! Am Sonntagabend traten drei absolute Fashion-Liebhaberinnen bei Promi Shopping Queen gegeneinander an: Cheyenne Ochsenknecht (18), Gitta Saxx (54) und Isabell Polak. Beim Motto ihrer Ausgabe mussten die drei Grazien kreativ werden: Guido Maria Kretschmer (54) gab ihnen die Aufgabe: "Thing big! Ob Pullover, Shirt, Mantel oder Hose – Oversize muss sein"! Die wuchtige Maxime setzten die Frauen ganz individuell um – doch alle waren dabei richtig sexy unterwegs. Am Ende konnte nur eine den Star-Designer am meisten überzeugen – Gitta ging als Gewinnerin aus dem Rennen!

Bereits 2013 ist die Schauspielerin schon zur Queen der Modeshow gekrönt worden – sechs Jahre später heimst sie wieder den Sieg ein! Das ehemalige Playmate setzte auf ein schickes Hemdkleid in Weiß, dass sie ohne Hose und mit tailliertem Gürtel besonders vorteilhaft kombinierte. Von Guido, Cheyenne und Isabell gab es insgesamt 27 Punkte – die reichten zum Sieg und verhalfen ihr zu 3000 Euro für einen guten Zweck. "Ich freue mich, wuhu", waren ihre knappen Siegesworte.

Von Konkurrentin Cheyenne, die nur einen Punkt hinter Gitta lag, gab es eher verhaltene Worte zum Sieg: "Ja, es ist Shopping Queen und nicht der Nobelpreis." Mit ihrer Art eckte die Blondine in der Show etwas an – sie pfiff nämlich einfach auf die Regeln! So trug die Blondine unter anderem eine Kette, die sie von Zuhause mitgebracht hat, auf dem Laufsteg – ihre Kontrahentinnen fanden das gar nicht cool!

Johannes Simon/Getty Images for Ingolstadt Village Gitta Saxx bei einem Event in Ingolstadt

TVNOW / Andreas Friese Cheyenne Ochsenknecht bei "Promi Shopping Queen"

