Ungeplant freizügige Einblicke bei Cardi B (26)! Die Rapperin ist eigentlich nicht dafür bekannt, ihren Körper vor der Welt zu verstecken – im Gegenteil: Sie liebt es, sich sexy zu inszenieren und auch mal nahezu nackt zu posieren. Auf einer Festivalbühne zeigte die Musikerin nun aber unfreiwillig nackte Haut: Während ihres Auftritts riss ihr hautenger Body genau an ihrem Po!

Nachdem die Rap-Queen zuletzt einige Konzerte wegen Beauty-OP-Komplikationen hatte absagen müssen, stand sie am Sonntag wieder auf der Bühne, beim Bonnaroo Arts And Music Festival in Tennessee. Dort bekamen die Fans dann nicht nur Hits geboten: Nach einigen Tanz-Moves und Twerk-Einlagen gab ein Riss im luftigen Outfit den Blick auf ihren Hintern frei, wie Fotos belegen. Nachdem der Fashion-Fauxpas aufmerksamen Leuten am Bühnenrand aufgefallen war, verschwand Cardi kurz für einen Kostümwechsel und kehrte in einem Bademantel zurück. Unter diesem trug die 26-Jährige Dessous, die sie im Gegensatz zu ihrer Po-Ritze den Fans freiwillig präsentierte.

Mit Nacktheit hat die Mutter der kleinen Kulture Kiari Cephus ansonsten kaum Probleme. So inszenierte sich Cardi in einem Promo-Foto für ihre Single "Press" vor Kurzem komplett textilfrei und ließ Teile ihres Körpers dabei nur von zwei schmalen, schwarzen Balken bedecken. Auch ihre Red-Carpet-Looks und Bühnen-Outfits sind oft gewagt – nur eben ohne ungewollte Schlitze im Stoff!

ZUMAPRESS.com / MEGA Cardi B, Rapperin

ZUMAPRESS.com / MEGA Cardi B bei einem Auftritt im Juni 2019

Getty Images Cardi B im Juni 2019 in New Jersey

Getty Images Cardi B im Mai 2019

ZUMAPRESS.com / MEGA Cardi B, Rap-Star



