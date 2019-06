Denise Kappès (28) und Henning Merten machen es offiziell! Am Sonntag bestätigten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Musiker, was viele ihrer Fans schon lange vermutet hatten: Sie sind zusammen. Dabei war ihre Beziehung zunächst rein freundschaftlich gewesen. Sie seien nur WG-Partner, beteuerten sie kürzlich noch gegenüber Promiflash. In einem ersten Pärchen-Interview plaudert die Influencerin nun aus, wie sie und der zweifache Vater sich ineinander verliebt haben.

Denise und Henning kennen sich bereits seit einem Jahr. Mitte Mai zog der Ex-Freund von YouTuberin Anne Wünsche (27) bei der 28-Jährigen ein, weil seine Wohnung renoviert wurde. Und mit dem Zusammenleben nahmen die Dinge offenbar ihren Lauf. "Es wurde einfach von Tag zu Tag intensiver. Es ist einfach schwierig, das zu verstecken", erklärt Denise in einem Interview mit RTL. Ihre Gefühlen hätten sie zunächst selbst überrascht – immerhin war sie bis vor Kurzem noch mit einem anderen Mann liiert. "Wahrscheinlich kennen da draußen viele die Situation, dass man sich auf einmal in jemand anderes verliebt."

Denise' Ex Tim hat sich bisher nicht zu dem frischen Liebesglück geäußert. Hennings einstige Partnerin Anne stellte im Gespräch mit Promiflash hingegen klar, dass sie kein Problem damit habe. Schließlich sei sie selbst wieder glücklich in festen Händen. Für sie sei nur wichtig, dass ihre Kinder mit der neuen Frau an der Seite ihres Papas klarkommen – und das sei der Fall.

