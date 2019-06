Alexander Keen (36) alias Honey hat noch immer Schmetterlinge im Bauch! Der Reality-TV-Star, der als Freund der Germany's next Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo (22) bekannt wurde, ist nach der Trennung von der Laufstegschönheit im Sommer 2016 wieder in festen Händen – und das nicht erst seit gestern. Zusammen mit seiner Herzdame feiert er nun schon sein einjähriges Liebes-Jubiläum – mit einem zuckersüßen Turtel-Pic.

Ach, da scheint es jemanden aber ganz schön erwischt zu haben! Im Oktober 2018 postete Honey das erste Pärchenfoto mit seiner Liebsten – und versorgte seine Follower seitdem regelmäßig mit neuen Beiträgen. Wer die brünette Beauty ist, hat das Male-Model bisher nicht verraten. Eines steht allerdings fest: Sie macht den einstigen Dschungelcamp-Kandidaten verdammt glücklich. Eine neue Instagram-Aufnahme, auf der er seine Liebste schmachtend anstrahlt, versah er mit dem Hashtag #EinJahrZusammen".

Nicht nur privat scheint es für Honey bergauf zu gehen, auch beruflich startet er offenbar wieder durch. Nachdem er im März noch erklärte, dass er in einem Fitnessstudio jobbt, hat er jetzt einen Auftritt in einem neuen Sketch des Netzwerkes FUNK, das von den Sendern ARD und ZDF geführt wird. Könnt ihr euch noch an Honey erinnern? Stimmt ab!

Ohlenbostel, Guido / ActionPress Alexander "Honey" Keen bei "Grill den Henssler"

Instagram / alexander__keen Alexander Keen und seine Partnerin in Amsterdam, Oktober 2018

WENN.com Alexander "Honey" Keen bei dem Award Goldene Sonne 2017

