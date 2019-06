Diese Liebessensation schlägt hohe Wellen! Am Montag bestätigte Dominik Bruntner (26) ein Gerücht, das sich schon seit vielen Wochen gehalten hatte. Der einstige Mister Germany hat sein Herz verschenkt – und zwar an keine Unbekannte! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Jolina Fust (22) ist die neue Frau an Dominiks Seite. Diese Nachricht begeistert aber nicht nur viele Fans. Auch etliche Promis freuen sich, dass zwischen dem Ex-Temptation Island-Verführer und seiner Auserwählten die Funken sprühen!

"Nicht gesucht, aber gefunden", verkündete Dominik in einem Post auf Instagram. Eine rührende Zeile, die durch viele Glückwünsche in der Kommentarspalte abgerundet wird – unter anderem von Dominiks Show-Kollegen Richard Heinze. "Viel Glück, ihr Süßen. Freu mich auf euch nächste Woche", schrieb der Muskelmann zu dem Liebes-Outing – und bekam darauf sofort eine Antwort. So erwiderte Dominik: "Wird intensiv, befürchte ich." Offenbar kann er es kaum abwarten, mit seinem Kumpel zu quatschen. Doch auch Bachelorette-Finalist Daniel Lott hinterließ dem frischgebackenen Pärchen wenige Minuten nach der Liebes-Verkündung nette Worte. "Ja, Glückwunsch euch beiden", schrieb er.

Pascal Kappés (28) ist von Jolina und Dominiks romantischen News ebenfalls ganz angetan: "Oh, so süß", lautete seine Rückmeldung unter dem Post des einstigen Schönheitskönigs und "Ich feier euch" schrieb er unter Jolinas Zeilen. Neben Andre Schimmel, Janina Celine Jahn (24) und noch mehr entzückten Stars ließ sich auch Daniele Negroni (23) zu einer Rückmeldung hinreißen: "Megasüß, ihr zwei", fand der Sänger.

Instagram / dominikbruntner Richard Heinze und Dominik Bruntner

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust

Anzeige

Instagram / dominikbruntner Richard Heinze, Dominik Bruntner und Pascal Kappés

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de