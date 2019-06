Der US-Quotenhit kommt nach Deutschland! Die Gesangsshow "The Masked Singer" überzeugte das amerikanische Publikum mit einer ganz neuen Form des Rätselratens: Verkleidete Promis aus allen Bereichen performen einen Song auf der Bühne, während die Zuschauer für ihren Favoriten voten und gemeinsam mit der Jury versuchen herauszufinden, wer sich hinter der Maskerade versteckt. An den Erfolg in den Staaten soll nun auch in Deutschland angeknüpft werden: Ab kommender Woche flimmert die deutsche Version des Formats über die Bildschirme. Die prominente Jury steht ebenfalls bereits fest!

Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37) und Max Giesinger (30) werden als feste Mitglieder in der Jury sitzen und fleißig mitraten, gab der Sender ProSieben nun im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt. "Wir werden unsere Promis vollkommen neu kennenlernen", wird Ruth zitiert. Ihr Kollege Max scheint derweil fest davon überzeugt, dass ihm seine Erfahrung als Musiker in der Show zugutekommen werde. "Ich kenn mich sehr gut in der deutschen Musikwelt aus. Da gibt’s kaum eine Stimme, die mir nicht bekannt wäre", gibt sich der Musiker siegessicher. Für den Fall der Fälle werden die drei zusätzlich von einem wöchentlich wechselnden Gastjuror unterstützt: Den Anfang macht Sänger Rea Garvey (46).

In den USA besteht die Jury hingegen aus vier festen Mitgliedern: Robin Thicke (42), Jenny McCarthy (46), Ken Jeong (49) und Nicole Scherzinger (40). Die erste Staffel des Formats feierte Anfang dieses Jahres Premiere in den Staaten – weitere Folgen sind für den kommenden Herbst geplant. Ob die deutschen Promis an diesen Erfolg anknüpfen können?

James Coldrey/ActionPress Max Giesinger bei der Echo-Verleihung

Adam Berry / Freier Fotograf / Getty Images Ruth Moschner in Berlin 2017

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandez, Moderatorin und Schauspielerin

