Eine kuschelige Plauderstunde! Trotz wilder Fan-Spekulationen stritten Denise Kappès (28) und Henning Merten jegliche Pärchengerüchte wochenlang ab. Bekanntlich hatten sie sich lediglich als Freunde und WG-Partner ausgegeben – aber dann folgte doch das offizielle Statement: Sie sind zusammen! Nachdem sie gestern erst die Liebesbombe platzen ließen, turteln die beiden jetzt zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera und beantworten die Fragen ihrer neugierigen Community.

In süßer Kuschelpose stellen sich die frisch Verliebten auf Instagram ihren Fans und plaudern aus dem Nähkästchen. Dabei erwähnen sie auch, dass es am Sonntag in den gemeinsamen Urlaub geht. "Spätestens dann hätten wir es euch gesagt", sagt Henning und gibt dabei zu, dass er es nicht mehr länger hätte aushalten können. Auch die Ex-Bachelor-Kandidatin bestätigt, dass die News der Ungeduld ihres Freundes zu verschulden war. Alle Fragen beantwortet das Pärchen aber nicht. Das Detail, wann und wo es zum ersten Kuss kam, bleibt beispielsweise vorerst geheim. "Ich habs vergessen", witzelt Henning und Denise ergänzt: "Ich würde es euch verraten, darf aber nicht".

Neben Fragen rund ums Kennenlernen und die ersten Treffen, liegt den Fans aber vor allem eine Frage auf dem Herzen. Ob sie Tim für Henning verlassen hätte, will einer der User wissen. Darauf hat das Reality-TV-Sternchen eine ganz klare Antwort: "Nein! Und ich habe Tim auch nicht betrogen".

Promiflash Henning Merten und Denise Kappès

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

