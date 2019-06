Cara Delevingne (26) ist bis über beide Ohren verliebt! Schon seit Monaten hatte es Gerüchte gegeben, das schöne Model sei mit Schauspielerin Ashley Benson (29) liiert. Eine eindeutige Bestätigung hatte es dafür aber noch nicht gegeben – bis die 26-Jährige am Wochenende ein Video veröffentlichte, in dem man die beiden jungen Frauen innige Küsse austauschen sieht. Für diese offizielle Bekanntgabe ihrer Liebe haben sich die beiden viel Zeit gelassen: Wie Cara nun verriet, datet sie Ashley bereits seit knapp einem Jahr!

Bei einem Event am Montag, zu dem das Pärchen gemeinsam erschienen war, wurde die Britin von E! News auf den Knutsch-Clip angesprochen. Auf die Frage, weshalb sie ihre Beziehung gerade jetzt publik gemacht habe, antwortete Cara: "Ich weiß es nicht, vielleicht, weil es 'Pride Month' ist, es ist 50 Jahre her, dass Stonewall passiert ist, ich weiß nicht. Es ist ungefähr unser Jahrestag, also warum nicht?" Die Angabe der Blondine stimmt ungefähr mit den ersten Medienberichten überein: Im Sommer 2018 hatten erste Kussfotos der beiden die Runde gemacht.

Mit dem von Cara angesprochenen "Pride Month" bezog sich das Model auf den Monat Juni, der weltweit als besondere Zeit innerhalb der LGBT-Community gilt. In dieser Zeit finden in zahlreichen internationalen Großstädten Partys und Paraden statt, mit denen offen und stolz das Leben der lesbisch-schwulen Gemeinschaft zelebriert wird. Ihren Ursprung haben diese Feierlichkeiten im Stonewall-Aufstand: Im Juni 1969 wehrte sich eine große Gruppe Schwuler gegen Polizisten, die eine damals übliche Razzia in einer Bar in der Christopher Street im New Yorker Viertel Greenwich Village durchführen wollten. Nach dem mehrtägigen Aufstand und einer späteren Demonstration wurde auch der Christopher Street Day, der wohl bekannteste Gedenktag der LGBT-Bewegung, benannt.

Instagram / sweetbabyjamie Cara Delevingne und Ashley Benson in Paris

Craig Barritt / Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne

Getty Images Umzug der LGBT-Bewegung in London, Juni 1995

