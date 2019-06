Da ist wohl jemand im Sommerhit-Fieber! In den vergangenen Jahren kam Pietro Lombardi (27) mit seinen Gute-Laune-Songs zu heißen Latino-Klängen bei seinen Fans mächtig gut an. Nach "Phänomenal" und "Señorita" brachte der DSDS-Juror erst vor wenigen Wochen seine Single "Bella Donna" auf den Markt, die seitdem in diversen Strandbar-Playlists rauf und runter läuft. Als nächstes sollte eigentlich eine Ballade folgen. Im Netz hat Pietro jetzt jedoch angekündigt, dass dieser Plan erst einmal auf Eis gelegt worden sei!

"Leute, es war ja geplant, dass die nächste Nummer eine langsame Nummer wird. Mein Team und ich haben uns jetzt zusammengesetzt und beschlossen, dass wir die Nummer auf den Winter verschieben. Ich glaube, da passt es besser rein", lautete die Erklärung des 27-Jährigen in seiner Instagram-Story. Eine schlechte Nachricht für die Fans, die schon gespannt auf neue Musik warten? Keineswegs!

Der Sänger hat stattdessen ein anderes Bonbon für die Liebhaber seiner Chartbreaker im Gepäck: "Schnallt euch an: Es wird noch eine Sommer-Nummer von mir geben, ziemlich bald. Ihr wisst, meine Musikrichtung ist die Latino-Richtung und es wird auch genau diese Richtung bleiben", ließ Pietro stolz die Bombe platzen. Genauere Details hat er bislang noch nicht verraten.

Getty Images Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Bild Renntag 2019

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi 2018 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de