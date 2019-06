Diese beiden haben sich wohl gesucht und gefunden! Seit gut einem Jahr sind Lauren Bushnell und Chris Lane (34) nun liiert. Im vergangenen November machten die ehemalige The Bachelor-Teilnehmerin und der berühmte Country-Sänger ihre Liebe dann offiziell. Jetzt haben die beiden Turteltauben bereits Nägel mit Köpfen gemacht und ihre Beziehung auf das nächste Level gehoben: Lauren und Chris haben sich verlobt!

Das verrieten die beiden nun gegenüber People. Tatsächlich habe der 34-Jährige seiner Angebeteten nicht irgendwo die Frage aller Frage gestellt, sondern das in einem für sie vertrauten Umfeld: im Garten ihrer Eltern in Oregon. "Ich habe mir einige Gedanken gemacht, aber ich wusste, dass sie es am schönsten fände, wenn der Antrag in einer entspannten Umgebung stattfindet", freute sich Chris über sein richtiges Bauchgefühl.

Für den großen Moment selbst hatte der Musiker auch einiges an Planung investiert. Er spielte seinen Song "Big, big Plans", den er extra für Lauren geschrieben hatte. Dann setzte er die Textzeile "Jetzt sind wir in ihrem Heimatort und ich gehe vor ihr auf die Knie" in die Tat um. "Ich bin total ausgeflippt. Es war der schönste Moment in meinem Leben", schwärmte seine Verlobte anschließend.

Instagram / laurenbushnell Musiker Chris Lane und Reality-TV-Star Lauren Bushnell

Getty Images Chris Lane beim CMA Music Festival im Juni 2018

Getty Images Lauren Bushnell bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York im November 2018

