Überraschung: Sänger Chris Lane wird zum dritten Mal Vater

Chris Lane (40) und seine Ehefrau Lauren Bushnell Lane (35) erwarten ihr drittes Kind und teilen ihr Familienglück mit ihren Fans. Der Countrysänger und die ehemalige Teilnehmerin von The Bachelor verkündeten die frohe Botschaft am Donnerstag, dem 29. Mai, auf Instagram. Mit einem Video von ihrem jüngsten Familienurlaub am Strand von Florida schrieben sie: "Im November wird eine Party zu fünft gefeiert!" Der neue Familienzuwachs wird sich zu den zwei Söhnen des Paares gesellen: dem zweijährigen Baker West und Dutton Walker, der Anfang Juni vier Jahre alt wird.

Lauren, die heute als Social-Media-Influencerin tätig ist, sprach bereits im letzten Jahr mit dem Magazin People über ihr Leben als zweifache Mutter. Sie beschrieb, wie die Geburt ihrer Kinder das Leben des Paares komplett veränderte. "Es war schwierig, weil die Dinge, die uns zusammengebracht haben, in den Hintergrund treten mussten", verriet sie. Nach der Ankunft ihres zweiten Sohnes äußerte Chris scherzhaft, er hoffe, dass sie ihre Familie nicht so bald wieder erweitern würden. Eine dritte Schwangerschaft schloss er jedoch nicht aus – speziell mit Laurens Wunsch nach einem Mädchen im Hinterkopf. Nun freuen sie sich beide auf das dritte Kind, das ihre Familie komplettiert.

Chris und Lauren geben ihren Kindern nicht nur viel Liebe, sondern auch kreative Namen – und Änderungen daran sind keine Seltenheit. Fast ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Sohnes änderten die Eheleute dessen zweiten Vornamen von Weston zu West. Sie erklärte damals im Netz, dass der ursprüngliche Name eine spontane Entscheidung im Krankenhaus war, aber Baker "einfach mehr ein Baker West ist".

Anzeige Anzeige

Instagram / iamchrislane Lauren und Chris Lane, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell und Chris Lane

Anzeige Anzeige