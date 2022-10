Bachelor-Star Lauren Lane überglücklich: Ihr Sohn ist da!

Lauren Lanes (32) zweites Kind hat das Licht der Welt erblickt! Die US-Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Chris Lane (37) sind bereits Eltern eines Sohnes, der im vergangenen Jahr geboren wurde. Im Juni verkündeten die beiden dann, dass sie erneut Familienzuwachs erwarten – das Paar verriet auch schon, dass es wieder einen Sohn bekommt. Nun war es endlich so weit: Lauren und Chris' Baby ist da!

Auf Instagram teilte Lauren einen Clip, in dem sie im Krankenhausbett zu sehen ist – liebevoll hält sie ihr Neugeborenes im Arm, während ihr Erstgeborener Dutton seinen kleinen Bruder aufgeregt inspiziert. "16. Oktober 2022", schrieb die Blondine zu dem bewegenden Video und dekorierte die kurze Betitelung des Posts mit einem weißen Herz-Emoji.

Die Fans freuten sich für die kleine Familie und überbrachten in der Kommentarspalte des Beitrags ihre Glückwünsche. "Ich freue mich so sehr für euch! Ich gratuliere euch von Herzen" oder "Mein Herz schmilzt. Keine Liebe ist reiner... Ich schicke euch all meine Liebe und viel Gesundheit", schrieben die Follower unter anderem.

