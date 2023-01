Chris und Lauren Lane in Sorge: Ihr Baby ist im Krankenhaus!

Es ist der größte Horror für alle Eltern! Im Oktober hat Ex-The Bachelor-Star Lauren Lane (32) ihr zweites Kind mit ihrem Mann Chris Lane (38) bekommen – es ist ein kleiner Junge namens Baker Weston Lane. Nach der Entbindung berichtete die stolze Mama, dass alles ganz schön turbulent gewesen sei. Doch am Ende durften alle gesund und munter nach Hause. Doch aktuell müssen Chris und Lauren sich große Sorgen um ihr Baby machen: Sie mussten mit Baker ins Krankenhaus!

Das berichtete Chris jetzt in seiner Instagram-Story. Dort veröffentlichte der besorgte Vater ein Foto vom Eingang einer Notaufnahme. Dazu schrieb er: "Wir brauchen jetzt eure Gebete, damit es Baker besser geht." Was genau vorgefallen ist und was seinem Sohn fehlt, darüber klärte er bisher nicht auf.

Fest steht jedenfalls: Wenige Stunden zuvor schien noch alles in Ordnung gewesen zu sein! Lauren zeigte sich in ihrer Instagram-Story beim Kuscheln mit ihrem kleinen Sohn, während dieser neugierig in die Kamera schaute. Lauren äußerte sich bisher nicht zu ihrem Krankenhausaufenthalt.

Instagram / laurenlane Chris Lane und sein Sohn Baker, Oktober 2022

Instagram / laurenlane Lauren Lane mit ihrem Mann Chris

Getty Images Chris Lane, November 2019

