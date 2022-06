Das sind doch freudige Nachrichten! Lauren (32) und Chris Lane (37) lernten sich vor vier Jahren kennen und heirateten im Jahr 2019. Vergangenen Sommer brachte die Sängerin dann ihren kleinen Sohn Dutton zur Welt. Obwohl das Paar eigentlich eine Erweiterung ihrer kleinen Familie noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt geplant hatte, verkündete es nun in voller Vorfreude: Lauren und Chris erwarten erneut Nachwuchs!

In einem Interview mit People Magazine bestätigte das Paar, dass es ein weiteres Kind erwartet. Doch die Schwangerschaft war alles andere als geplant, wie Lauren berichtete: "Um ehrlich zu sein, ich war noch nie so geschockt in meinem ganzen Leben wie in dem Moment, als wir es erfuhren." Sowohl Chris als auch seine Frau konnten sich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Kind vorstellen, da Dutton gerade mal acht Monate alt war. "Das war nicht unbedingt der Plan, aber wir sind so dankbar, dass wir noch ein weiteres Kind bekommen können", erklärte Lauren.

Die beiden freuen sich bereits sehr auf ihre Zeit zu viert. Sie spekulierten auch schon über das Geschlecht ihres Babys, so witzelte Chris: "Keiner in der Familie – bis auf eine Person – hatte je ein Mädchen. Wenn ich also raten müsste, würde ich diese Tradition fortsetzen, weshalb es wahrscheinlich ein Junge werden wird." Lauren sei aber der Meinung, dass die Familie mehr weibliche Energie benötige.

Getty Images Chris Lane und Lauren Lane

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, bekannt aus "The Bachelor"

Getty Images Chris Lane, November 2019

