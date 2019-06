Anne Wünsche (27) reagiert einige Tage nach dem Paar-Outing ihres Ex-Freundes Henning Merten äußerst sexy! Seit Sonntag ist es Gewissheit: Der Musiker ist wieder verliebt – und zwar in die Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (28). Für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin war das keine große Überraschung – und auch kein Grund zur Trauer, immerhin ist Anne ebenfalls seit Kurzem wieder vergeben. Zwischenzeitlich teilte die Zweifach-Mama dann aber doch mehrdeutige Posts im Netz, in denen sie von Enttäuschung sprach. Davon ist jetzt jedoch keine Spur mehr: Die Laiendarstellerin zeigte nun nämlich, wie sie sich auf die Date-Night mit ihrem neuen Partner vorbereitet!

Auf Instagram postete die 27-Jährige am Montag ein Foto, das sie in einem Hotel in der Nähe des Berliner Fernsehturms zeigt. Darauf rekelt sie sich auf der Fensterbank, schaut verträumt in die Ferne, während vor ihr auf dem Tisch schon eine Weinflasche und zwei Gläser bereitstehen. Der Hashtag "Date-Time" räumt schließlich alle Zweifel aus dem Weg: Diese vielsagende Szenerie hat sie offenbar für ihren neuen Partner aufgebaut – und der kann sich demnach auf eine aufgebrezelte Anne freuen.

Auch gegenüber Promiflash zeigte sich Anne zuversichtlich und wenig enttäuscht über Hennings Liebesglück: "Da ich auch seit einigen Wochen in einer Beziehung stecke und unfassbar glücklich mit ihm bin, ist es für mich völlig okay, dass er jetzt auch wieder Gefühle für eine andere Frau hat!" Ihre neue Beziehung machte die gebürtige Meißenerin schon Ende Mai öffentlich und teilte bereits die ersten Paar-Bilder mit ihrem Freund.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

