Es war die Überraschung des vergangenen Wochenendes! Nachdem Henning Merten und Denise Kappès (28) es anfänglich noch geleugnet hatten, machten die Webstars jetzt ihre Beziehung öffentlich. Zuvor war der Influencer bei der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin eingezogen, nur wenigen Monate nach der Trennung von seiner Langzeitpartnerin Anne Wünsche (27). Ob sich die Laiendarstellerin nun für die neue Liebe ihres Ex-Verlobten freut?

Auf Instagram postete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin ein emotionales Selfie, auf dem die Blondine mit wässrigen Augen in die Frontkamera ihres Smartphones blickt. Dazu schrieb sie: "Irgendwann ist man nicht mehr enttäuscht von dem, was ein anderer Mensch tut oder nicht tut, vielmehr über die eigene Dummheit, ernsthaft noch etwas anderes erwartet zu haben!" Ob sie damit gegen ihren Verflossenen stichelte, ließ die zweifache Mutter offen. Allerdings schob sie nach, dass sie der betreffenden Person nicht unbedingt alles Gute für die Zukunft wünsche: "Ich bin mir sicher, Karma regelt das!"

Dabei dürfte Anne doch eigentlich über ihren Ex hinweg sein: Immerhin ist sie selbst seit Kurzem wieder in einer Beziehung. Von sich und dem neuen Mann in ihrem Leben veröffentlichte die TV-Bekanntheit bereits das eine oder andere Paar-Pic. Zudem versicherte sie gegenüber Promiflash, dass Hennings Liaison sie nicht überrascht habe.

AEDT/WENN.com Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

