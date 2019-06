Diane Kruger (42) ist überglücklich – und das darf momentan die ganze Welt sehen! Erst im November vergangenen Jahres wurde die deutsche Schönheit in Hollywood zum allerersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Norman Reedus (50) hatte sie die Schwangerschaft zunächst geheimgehalten und auch Baby-Schnappschüsse im Netz sind eine echte Rarität. Umso schöner, dass die Schauspielerin pünktlich zum Vatertag, der in den USA am 16. Juni gefeiert wurde, eine sehr persönliche Erinnerung auf Social Media teilte: Dieser Vater-Tochter-Moment ist zum Dahinschmelzen!

Auf Instagram postete die 42-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem das kleine Mädchen auf Normans Brust liegt und mit Papa kuschelt. "Es heißt, Gutes kommt zu denen, die warten. Ich bin so froh, dass ich das getan habe", kommentierte die "Inglorious Basterds"-Diva sentimental das Bild. "Wir lieben dich, Papa", lauteten ihre rührenden Zeilen weiter. Bei so viel Liebe konnte sich auch der stolze Vater eine Replik nicht verkneifen. Unter dem Beitrag hinterließ der Schauspieler zahlreiche Herzen.

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Diane ein Pic, das sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen am Strand zeigt. Darauf hält sie die kleine Maus fest in den Armen und schaut in den Sonnenuntergang. "Solange ich lebe, wirst du mein Baby sein", schrieb die Vollblutmama verliebt dazu.

Instagram / dianekruger Norman Reedus und seine Tochter im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Diane Kruger bei den CFDA Fashion Awards 2019

Anzeige

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de