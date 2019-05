Süße Überraschung zum Muttertag! Bereits im vergangenen November wurden Diane Kruger (42) und Freund Norman Reedus (50) Eltern einer Tochter. Doch ihr Familienglück hielten die beiden Hollywood-Stars bisher total privat. Interviews über ihr Baby hatten echten Seltenheitswert. Auch auf ein Ganzkörper-Bild der Kleinen warteten die neugierigen Fans vergebens – bis jetzt: Am Sonntag zeigte die Schauspielerin ihren Nachwuchs nun endlich im Netz.

Was für ein schönes Mutter-Tochter-Foto! Auf Instagram postete Diane ein Pic, das sie und ihr Baby am Strand zeigt. Sie hält ihren Nachwuchs in dem Armen und genießt den Sonnenuntergang. "Ich lieb' dich für immer, meine Liebe ist dein. Solang wie ich lebe, wirst du mein Kind sein", kommentierte die 42-Jährige den Beitrag und zitierte damit ein Gedicht des US-amerikanischen Autors Robert N. Munsch.

Für die Leinwand-Beauty ist es das erste Kind. Ihr Partner Norman hat hingegen bereits einen 19-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Damit ist die Nachwuchsplanung für Diane abgeschlossen, wie sie erst kürzlich in einem Interview verriet: "Ich bin fertig. [...] Ich denke, unsere Familie ist komplett."

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Dezember 2018

Instagram / bigbaldhead Norman Reedus und seine Tochter

Instagram / bigbaldhead Diane Kruger und Norman Reedus

