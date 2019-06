Elegant wie eh und je – oder doch ein Griff daneben? Wenn es um ihre Looks geht, beweist Kronprinzessin Mary von Dänemark (47) stets: Sie hat einen siebten Sinn für Mode! Ob schick mit Spitze, Tüll und funkelnden Accessoires oder locker, leicht und sportlich in Jeans und Shirt – die Herzdame von Kronprinz Frederik (51) weiß ganz genau, was sie tragen kann. Umso verwunderlicher, dass sie sich nun zu einem royalen Termin deutlich zugeknöpfter präsentierte als normalerweise!

Bei einem Besuch des Family House Krankenhauses am Montag in dänischen Aahus stieg die 47-Jährige in einem, für sie eher ungewöhnlichen Outfit aus der Limousine: Zu einem dunklen, floral gemusterten Maxirock trug sie eine beigefarbene Bluse mit Dreiviertel-Ärmeln. Dazu hatte die Style-Queen einen schmalen Gürtel mit Goldschnalle und Pumps kombiniert, die farblich auf ihr Oberteil abgestimmt waren. Marys Haare waren offen und gewellt. Vergeblich hielt man bei diesem Look nach sommerlichen Farben Ausschau.

Am vergangenen Wochenende war die Kronprinzessin noch deutlich farbenfroher unterwegs gewesen! Zum 800. Jubiläum der rot-weißen Nationalflagge Dänemarks hatte sich die Royal-Beauty in ein knallrotes Kleid der Designerin Raquel Diniz geworfen und trug High Heels in derselben Farbe. Was haltet ihr von Marys Outfit aus hochgeschlossener Bluse und Maxirock? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Jesper Sunesen/Aller/MEGA Prinzessin Mary beim Besuch des Family House Krankenhauses im Juni 2019

Anzeige

MEGA Prinzessin Mary beim Besuch des Family House Krankenhauses im Juni 2019

Anzeige

MEGA Prinzessin Mary von Dänemark in Vordingborg, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de