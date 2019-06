Was für ein Hingucker! Neben den britischen Herzoginnen Kate (37) und Meghan (37) weiß auch die dänische Prinzessin Mary (47) mit ihren Styles zu begeistern. Dabei ähneln sich mitunter nicht nur die Looks der royalen Damen: Genau wie Kate liebt es auch die Dänin, bereits getragene Outfits ein weiteres Mal auszuführen. Einem auffälligen roten Kleid verlieh Mary nun mit ganz besonderen Absatzschuhen neuen Glanz.

Am Wochenende wurde in Dänemark das 800-jährige Jubiläum der rot-weißen Nationalflagge gefeiert. Für eine Zeremonie in Vordingborg reiste Mary mit ihrem Mann Prinz Frederik (51) an und erschien dort in einem Look, der perfekt zum Anlass passte: Die 47-Jährige kombinierte ein knallrotes Kleid der Designerin Raquel Diniz zu ebenfalls roten High Heels, auf deren Absätzen das weiße Kreuz der dänischen Flagge zu sehen war. Damit landete die vierfache Mutter jedoch nicht nur einen Fashion-Volltreffer, sondern stellte auch ihr "Recycling"-Talent unter Beweis.

Für das rote Kleid hatte sich Mary nämlich schon im August 2018 entschieden. Damals trug sie die Robe zu einem offiziellen Termin in Kopenhagen. Doch auch der beigefarbene Hut der Prinzessin war nicht neu: Die edle Kopfbedeckung hatte Mary bereits im Jahr 2016 beim traditionellen Pferderennen der Royals im englischen Ascot an.

Krestine Havemann/Aller/MEGA Prinzessin Mary und Prinz Frederik von Dänemark

Anzeige

Krestine Havemann/Aller/MEGA Prinzessin Mary von Dänemark auf einem offiziellen Termin in Vordingborg

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mary im August 2018

Anzeige

Getty Images Gräfin Sophie von Wessex und Prinzessin Mary von Dänemark beim Royal Ascot 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de