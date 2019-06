Bert Wollersheim (68) und seine Partnerin Ginger haben einen großen Traum. Nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr möchten der ehemalige Bordellbesitzer und seine Liebste ihr Glück unbedingt mit Nachwuchs krönen. Doch bei der in die Jahre gekommenen Rotlichtlegende könnte das etwas schwer werden – seine Spermienqualität lässt das aktuell nicht zu. Doch Bert gibt seinen Traum von Kindern mit Ginger nicht auf.

Im Promiflash-Interview bei Filmpremiere von "Tal der Skorpione" sprach der Reality-TV-Star nun ganz offen über seinen anhaltenden Kinderwunsch: "Klar, ist das noch ein Thema. Wir werden jetzt noch mal zu einem Test gehen. Ich habe so ein paar Sachen in meinem Leben verändert und hoffe, dass das positiv ist jetzt." So hat der Blondschopf unter anderem das Rauchen aufgegeben. Eilig hat er es aber nicht, wie er selbstironisch aufklärte: "Man muss den Dingen auch ein bisschen Zeit geben, aber wir sind eh spät dran mit einem Kind. Da kommt es auf ein paar Wochen nicht an."

Dass es an seiner später Vaterschaft durchaus Kritik gibt, ist Bert allerdings bewusst. All jenen stellte der 68-Jährige aber auch deutliche Worte entgegen. "Wie viele Mütter gibt es, die ihre Kinder alleine erziehen müssen? Und das nicht, weil der Partner von ihnen gegangen ist, sondern weil er abgehauen ist. Weil die Drecksäcke waren. Diese Frauen sind schlimmer dran", betonte er im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im Juni 2019

Anzeige

Instagram / ginger.costello Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim im April 2019

Anzeige

ActionPress/Marcus Scheidel Bert Wollersheim im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de