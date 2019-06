Was ist nur bei Jennifer Lange los? Seitdem das Energiebündel vor einigen Wochen im TV das Herz von Bachelor Andrej Mangold (32) im Sturm erobert hat, hält sie die Fans mit zahlreichen Pics und Clips auf ihren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. Ob beim Kochen oder beim Sport, die Zumba-Trainerin gibt fast täglich Einblicke in ihr Privatleben. Nun stockte ihrer Community allerdings kurz der Atem – Jenny zeigte sich mit einem Langzeit-EKG und erklärte nun, was es damit auf sich hatte.

In ihrer Instagram-Story blitzte das Gerät kurz hervor – prompt wollten zahlreiche Fans wissen, was los sei. "Mir ist in den letzten drei Wochen häufiger aufgefallen, dass mein Herz unregelmäßig schlägt und manchmal kurze Aussetzer hat. Hauptsächlich bei sportlichen Aktivitäten", klärte die 25-Jährige im Interview mit Bild auf. Deshalb wolle sie lieber auf Nummer sicher gehen und habe es gleich vom Arzt abchecken lassen. "Auf das Ergebnis muss ich noch ein paar Tage warten", erzählte sie weiter – doch etwas allzu Schlimmes soll es laut erster Einschätzung nicht sein: "Ich bin da positiver Dinge und denke nicht, dass mich dies in Zukunft großartig einschränken wird. Trotzdem achte und höre ich auf meinen Körper und werde das auch weiterhin tun."

Jenny müsse jetzt vor allem auf Lebensmittel mit ausreichend Kalium zurückgreifen. "Ich arbeite schon fleißig an meinem Bananenkonsum", verriet sie weiter. Doch die gebürtige Bremerin hat auch noch mit anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit ihrem 17. Lebensjahr hat sie eine Schilddrüsenunterfunktion, die mittlerweile allerdings gut mithilfe von Medikamenten eingestellt ist.

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Mai 2018

Instagram / agentlange Jennifer Lange

Instagram / agentlange Jennifer Lange

