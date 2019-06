Diese Story war also eine Ente! Die Fans von Anne Menden (33) gerieten kürzlich in große Aufregung. Auf einem Netz-Beitrag ihres GZSZ-Kollegen schien die Schauspielerin ein kleines Geheimnis in sich zu tragen. Das lockere Shirt der gebürtigen Troisdorferin deutete eine leichte Wölbung an. Für die Anhänger der Daily ein klares Zeichen, dass die Emily-Darstellerin ein Baby erwartet. Doch nun musste Anne sie enttäuschen – sie ist nicht in anderen Umständen.

Über die Gerüchte rund um ihre Person konnte die 33-Jährige nur herzlich lachen. "Ist denn schon wieder Sommerloch? Nein, ich bin nicht schwanger", erklärte sie gegenüber RTL.de. Zudem lieferte sie auch eine plausible Erklärung, für ihr legeres Oberteil: "Ich trage einfach gerne weite Klamotten bei dem Wetter!" Bei den sommerlichen Temperaturen ist das allerdings nur zu verständlich.

Dabei hätten sich die GZSZ-Liebhaber doch so über Nachwuchs bei der Beauty gefreut. Viel ist zwar nicht über das Privatleben der Brünetten bekannt. Aber Anne soll in festen Händen sein. Ob da nicht doch irgendwann Nachwuchs zu erwarten ist?

Instagram / annemenden Timür Ülker, Iris Mareike Steen, Anne Menden, Thomas Drechsel und Niklas Osterloh

Anzeige

Instagram / annemenden Anne Menden, Schauspielerin

Anzeige

M.Weber/ActionPress Anne Menden bei den Green Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de